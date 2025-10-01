Sbloccati i risarcimenti per il fortunale

Nel primo pomeriggio del 22 luglio 2023 una striscia di territorio compresa tra Voltana e Savarna, passando per Chiesanuova, Taglio Corelli, parte di Alfonsine, fu devastata da un tornado che fece registrare raffiche di vento tra i 170 e i 280 chilometri orari, con punte prossime ai 300. Ora la Regione ha sbloccato i rimborsi. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna provvederà al pagamento dei contributi in favore di cittadini e imprese nelle prossime settimane, una volta ricevute le risorse necessarie. I risarcimenti ammontano fino a 5mila euro per i danni ai privati e fino a 20mila euro per quelli alle attività economiche e produttive che ne hanno fatto richiesta e che hanno rendicontato le spese sostenute nei tempi e nei modi previsti. Con decreto del presidente della Regione nel suo ruolo di commissario delegato all’emergenza, è stato previsto il trasferimento di quasi 2 milioni di euro di risorse del fondo per le emergenze nazionali all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Entreranno così nelle casse dell’Unione, che ha svolto attività di istruttoria e controllo delle richieste di contributo da parte dei danneggiati residenti nei Comuni colpiti, 1.639.936,22 milioni di euro, di cui 1.390.937,64 milioni per i danni subiti da soggetti privati e 248.998,58 da attività economiche e produttive.

lu.sca.