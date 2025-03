Sboccia un mondo di suoni

La travolgente e caleidoscopica Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp torna in Italia per un’unica data al Bronson di Madonna dell’Albero. Stasera (ore 21) il collettivo svizzero, con base a Ginevra, proporrà ’Ventre unique’, il nuovo album pubblicato il mese scorso. Nata nel 2006 su impulso del contrabbassista Vincent Bertholet, l’orchestra fonde post-punk, psichedelia, minimalismo, spiritual jazz e (poli)ritmi africani con testi dalla forte impronta politica, tra spirito altermondista, dimensione collettiva e impegno ecologista.

Un mix che li rende uno dei progetti artistici e musicali più necessari e vivi in circolazione oggi. L’ensemble prende ispirazione dalle grandi orchestre africane del XX secolo come la Tout Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou e dal rivoluzionario spirito dadaista di Marcel Duchamp. In quasi vent’anni di attività, il collettivo si è affermato come una delle esperienze musicali più libere e vitali d’Europa, grazie alla sua capacità di mescolare generi e influenze apparentemente lontane.

Il loro sesto ed ultimo album, ’Ventre unique’, è un affresco sonoro in cui le ansie contemporanee si trasformano in potenti esplosioni musicali, tra ritmi ipnotici, melodie trascinanti e una coralità che amplifica il senso di unione e condivisione. Biglietti a 23 euro, info: 333-2097141.