Sbum!, il futuro dei giovani è importante

Il 7 marzo con la nostra classe, la 2^ A di Marina di Ravenna, siamo andati a vedere uno spettacolo al teatro Rasi di Ravenna, ‘Sbum! Yes we cake’. Questo lavoro è stato ideato dalla compagnia La Piccionaia e viene recitato nei teatri da più di un anno, parlando proprio a noi giovani. Il modo in cui i due attori, Marta e Diego, sono riusciti ad affrontare temi difficili e molti attuali come l’uguaglianza sociale e il rispetto per l’ambiente usando la comicità e l’interazione con il pubblico, non ha colpito solo noi: questo spettacolo infatti ha vinto nel 2023 un importante premio artistico, il premio ‘Eolo Award’ "per l’originalità del linguaggio scenico applicato ad una tematica importante". Impersonando diversi personaggi (pasticceri, architetti, fino al Presidente delle Nazioni del Mondo), gli attori trasformano la gestione del mondo nella preparazione di una grande festa, il centenario dello Stato Unito del Mondo Intero. Abbiamo trovato molto bello il richiamo allegorico che paragona il nostro pianeta a una grande torta e la sua preparazione alla gestione delle risorse. Le difficoltà emergono da subito: come faremo a dare una fetta di torta ad ognuna delle 8 miliardi di persone? Come faremo a creare una torta che piaccia a tutti, che non lasci scontento nessuno? Come faremo a fare una torta che sia veramente per tutti, nessuno escluso? Sono domande apparentemente surreali che però ritornano nel nostro quotidiano: se parliamo di sostenibilità infatti si parla anche a noi giovani, della possibilità di assicurarci un futuro su un pianeta che sia in grado di darci le risorse di cui necessitiamo, che ci dia la possibilità di vivere una vita dignitosa dove realizzare i nostri sogni. Per essere più precisi, la parola sostenibilità è entrata per la prima volta in un documento ufficiale solo nel 1987 e si intende proprio uno sviluppo in grado di soddisfare il bisogno della generazione di oggi senza mettere a repentaglio quelli della generazione di domani.

Questo spettacolo infatti si rivolge proprio a noi ragazzi delle medie incitandoci a protestare, a informarci e rimboccarci le mani per un pianeta più pulito, per tutti, nessuno escluso. Proprio perché lasciati fuori dalla festa perché ancora non votiamo, noi dobbiamo protestare, come Greta Thunberg e il suo Fridays for future ci hanno mostrato: il pianeta sta soffrendo e noi della Generazione Alfa non possiamo accettare un mondo così, subendo gli effetti di scelte poco sostenibili fatte da persone che non si sono fatte questa semplice domanda: se tutte le risorse vengono sfruttate oggi, chi ce le assicurerà domani? Noi che siamo i cittadini del mondo futuro, noi che siamo il futuro del pianeta, possiamo e dobbiamo nel nostro piccolo contribuire con piccoli gesti: ad esempio facendo acquisti consapevoli, considerando anche le conseguenze sociali e ambientali della produzione, diminuendo i propri rifiuti, riducendo gli sprechi o facendo la raccolta differenziata correttamente. Non vogliamo un mondo pieno di schifezze e non possiamo rischiare l’estinzione di milioni di specie viventi o di respirare l’irrespirabile! Insomma, Yes, we can: seguendo il motto del primo presidente nero degli Stati Uniti d’America B. Obama, motto al quale il titolo dello spettacolo si ispira.

Francesca Fabbri, Federica Lorenzi, Agata Sangiorgi, Federico Valdinoci

e Riccardo Venieri

Classe 2^ A, scuola media ‘Mattei’ di Marina di Ravenna

Professoressa Nias Zavatta