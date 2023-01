Scala e Bosso al Passatelli

Tornano all’osteria ‘Passatelli’ di via Mariani, nel cuore di Ravenna, i giovedì che coniugano buon cibo e musica dal vivo. Ad esibirsi, questa sera, nell’ambito della rassegna dal titolo ‘I giovedì di Passatelli’ sarà la formazione Alessandro Scala Quartet con la partecipazione eccezionale di Fabrizio Bosso alla tromba e Alessandro Scala al sax, Nico Menci al piano, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria. La serata, guidata dal sassofonista ravennate Alessandro Scala noto in ambito jazz, bossa nova, nu jazz e funk, sarà dedicata in particolare alle anime musicali che ne hanno guidato il percorso: quella ‘in the tradition’ e quella ‘sporca’ di funk e soul. Sarà in particolare la prima di queste a emergere nel quintetto dall’abbagliante line up col quale Scala calcherà il palcoscenico del Passatelli con un repertorio del tutto originale e incalzante al quale darà supporto la presenza di un altro solista di ampia fama mondiale come Fabrizio Bosso. La serata è realizzata grazie alla collaborazione di Maurizio Bucci dei Passatelli e Luigi Pini di Jazzalsax. Per partecipare all’evento, che prevede cena alla carta e contributo musicale di 14 euro, occorre prenotare allo 0544.215206.

Monia Savioli