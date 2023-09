Scali merci del Candiano "Primi lavori al via nel 2024 Ci saranno 7 nuovi binari"

Il futuro del porto di Ravenna si gioca anche sui collegamenti ferroviari e stradali, che sono uno dei tre elementi fondamentali per lo scalo insieme ai fondali e ai servizi. Tra Rete Ferroviaria Italiana e Anas, ecco l’aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi previsti. Assessore Corsini, partiamo dai due scali merci in destra e sinistra Candiano. Saranno adeguati al raddoppio del traffico, da 29 a 57 treni merci al giorno entro il 2040, e decongestioneranno la stazione. A che punto sono i lavori?

"Il progetto in sinistra Candiano è chiuso ed è in attesa dell’approvazione definitiva da parte della conferenza dei servizi convocata dall’Autorità portuale. I lavori partiranno nel 2024 e termineranno nel 2026. Prevedono 7 nuovi binari in aggiunta ai 5 esistenti, tutti elettrificati, uno dei quali adeguato al modulo di 750 metri, in linea con la lunghezza massima dei treni merci che circolano sulla rete nazionale. Costo 18 milioni. È, invece, in fase di ultimazione il progetto definitivo in destra Candiano. Qui, gli attuali due scali saranno integrati in un unico impianto, con l’aggiunta di due nuovi binari. Come in sinistra Candiano, saranno elettrificati e alcuni di essi adeguati ai treni più lunghi. L’investimento è di 26,5 milioni. Per il loro finanziamento è stata determinante la Regione".

Una quota rilevante del traffico merci continuerà a muoversi sulle strade. Anas sta realizzando alcuni interventi fondamentali, che mancano?

"Sono due i più importanti. L’allargamento e adeguamento della statale 16 tangenziale di Ravenna, i cui lavori (81 milioni) sono avviati. La fine è prevista per il 2024. Per la ss67 Ravegnana da Classe al porto, i lavori partiranno entro quest’anno e termineranno nel 2025. In totale, un costo di 66 milioni".

Veniamo alla riforma della portualità. Se ne parlerà giovedì in un incontro alla Festa nazionale dell’Unità e l’11 settembre alla Camera di commercio con il viceministro Rixi.

"Dopo i Paesi Bassi, l’Italia è il secondo Paese europeo per la movimentazione delle merci via mare, seconda solo al Regno Unito per il trasporto marittimo a corto raggio. La rete logistica è oggi, e lo sarà di più nei prossimi anni, uno dei fattori decisivi per il successo dell’Italia nella sfida competitiva del commercio internazionale".

E come?

"Il nostro Paese oltre a rappresentare la connessione principale fra Occidente e Oriente, può sempre più usufruire di questa posizione geopolitica. Il Governo, invece di uscirsene con boutade ferragostane come quella del ministro Tajani sulla privatizzazione, smentito dalla premier Meloni, dovrebbe mettere in campo una vera politica portuale, che consideri questi gli snodi fondamentali di una più generale politica dei trasporti e ponga l’accento sulla tutela e valorizzazione del lavoro portuale".