Scambio culturale del liceo scientifico Oriani

Il liceo scientifico ’Oriani’ di Ravenna è stato protagonista di uno scambio culturale con un liceo Cambridge di Roma, il liceo scientifico Cavour. Si è trattato di un vicendevole scambio di visite, durante le quali gli studenti hanno frequentato il liceo partner e le sue lezioni e hanno sperimentato materie Cambridge che seguono nella propria scuola, ma anche materie che non seguono. È un’esperienza di riflessione sulle buone pratiche, sia per i ragazzi che per i docenti. Questo scambio è il primo del suo genere e ha ottenuto l’attenzione di Cambridge, che ne ha parlato in un convegno internazionale tenutosi in Inghilterra alcune settimane fa. La classe Cambridge dell’Oriani ha fatto visita al liceo Cavour e in quella occasione hanno presenziato i responsabili Cambridge dell’Emilia Romagna, del Lazio e il direttore nazionale.

Questa iniziativa verrà pubblicizzata sui canali Cambridge per cercare di incentivarne l’imitazione. La settimana scorsa la classe romana è stata in visita a Ravenna. Interessati alla materia di Biology, che loro non hanno nel loro programma, gli studenti hanno concentrato le loro mattine a scuola su di essa, impegnandosi in esperimenti di laboratorio e cimentandosi sul tavolo anatomico Anatomage.