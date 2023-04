Scarichi sotto la lente Alma Petroli a processo "Vanno nel depuratore È Arpae che sbaglia"

Scarichi che, in una giornata di quattro anni fa, avrebbero superato il parametro di legge dei cosiddetti idrocarburi totali, che rispetto al limite di 1500 mgl risultavano pari a 1950 mgl. Un’accusa per la quale l’allora legale rappresentante di Alma Petroli, un 52enne di Agrigento, ha chiesto il processo a dibattimento opponendosi al decreto penale di condanna. Alma Petroli, a Ravenna, è azienda leader nella produzione di bitumi stradali e del rispetto dell’ambiente fa da sempre un vanto. Arpae ritiene di averla colta in fallo, a seguito di un controllo a campione effettuato nel maggio 2019: i valori di idrocarburi presenti in uno dei due flussi diretti al depuratore gestito da Sai srl, sarebbero stati superiori ai parametri normativi. La difesa, con gli avvocati Ermanno Cicognani e Ciro Pellegrino, ha messo in campo la consulenza del chimico Vladimiro Bonamin il quale ieri mattina, davanti al giudice Roberta Bailetti, ha contestato aspramente le risultanze dell’Agenzia regionale per l’ambiente, bollandole come errate, parlando di "imprecisioni e affermazioni fuorvianti", sia riguardo al metodo di campionamento che a quello di analisi.

Arpae, ha spiegato l’esperto, avrebbe indicato in 1500 mgl per il parametro Idrocarburi totali come VLE, acronimo di Valore Limite di Emissione, quando in realtà non tale sarebbe, bensì trattasi di "Valore Limite di Accettazione all’impianto di depurazione". Come dire, quei reflui non vengono "scaricati in fognature o acque superficiali, ma convogliati all’impianto di trattamento di un soggetto terzo", appunto per essere depurate prima di finire in falda. Il regolamento del depuratore, inoltre, "non fissa un limite di emissione, semmai un limite di immissione, derogabile e che al massimo comporta un aumento di tariffa del canone di depurazione". Vale a dire, maggiore è la carica di idrocarburo nel refluo, più Alma paga, quindi non farebbe il proprio interesse.

Il consulente ritiene che "l’affermazione più grave" sia quella di ’sostanza pericolosa’, tanto che il decreto ministeriale Aia – Autorizzazione integrata ambientale – nell’elenco delle sostanze pericolose, in riferimento all’indice di concentrazione complessiva degli idrocarburi, "lo barra nella colonna del No". Inoltre, se il parametro Idrocarburi totali ha un limite di 5 mgl, il più alto tra le sostanza di origine industriale, i tensoattivi, cioè i detersivi da bucato, hanno un limite più basso, quindi sono ritenuti ben più pericolosi.

Anche il campionamento sarebbe stato difettoso. Effettuato con 7 prelievi ogni 30 minuti per 3 ore, la procedura Aia per il consulente della difesa prevede che lo stessa avvenga non in uscita dallo stabilimento di Alma Petroli, ma in entrata nel depuratore, dove pure viene raccolto un campionamento automatico e con frequenza maggiore, e che nel caso in questione non aveva rilevato le anomalie riscontrate nei laboratori Arpae. I rilievi dei campionamenti effettuati dal depuratore Sai, con esito negativo, non sarebbero però stati considerati dall’accusa. Sentenza a giugno.

l. p.