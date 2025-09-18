"Scarsa educazione e poco rispetto. Clima incivile alle riunioni di consulta"

Scarsa educazione e ancor meno rispetto, non solo fra i membri del pubblico ma anche negli scambi di opinioni fra amministratori e cittadini. Il clima in cui si svolgono le riunioni di consulta sembra sia cambiato anche se l’assessore all’Ambiente e coordinatore del Decentramento, Fausto Bordini, minimizza e li ritiene episodi isolati. L’ultimo risale a qualche giorno fa, durante la riunione della consulta di Lugo Nord durante la quale l’intervento di una partecipante, ritenuto troppo lungo da un altro cittadino presente, ha scatenato una reazione definita da alcuni presenti "incivile". Poi c’è stato l’episodio a Lugo Est che ha visto protagonista un assessore che, con tono definito arrogante, avrebbe sostenuto la propria posizione inneggiando al risultato politico ottenuto alle ultime elezioni. Infine la consulta di San Bernardino durante la quale l’incontro con i responsabili e volontari di Protezione Civile sul nuovo piano che amplia la zona di evacuazione a 300 metri di distanza dall’argine dei fiumi, avrebbe provocato una specie di sollevazione popolare condita da insulti. Un clima quindi, non di semplice confronto ma, piuttosto, di fuoco nonostante il primo degli articoli che compongono il regolamento delle consulte riconosca a tutti cittadini il diritto a intervenire e ad argomentare il proprio pensiero.

"In generale il clima all’interno delle circoscrizioni è buono e collaborativo – spiega Bordini –. Ogni tanto può capitare che si riscaldino gli animi così come capita che i cittadini dicano le cose in modo schietto e qualcun altro se la prenda. Fortunatamente per ora si tratta di pochi episodi risolti che non hanno mai provocato l’interruzione della riunione. Nel corso degli incontri abbiamo anche fatto appelli ai presenti per superare gli schieramenti politici e lavorare insieme per il bene dei cittadini. Devo dire che le opposizioni hanno adottato un modo costruttivo e collaborativo di confrontarsi in più occasioni e le ringrazio per questo. Peraltro stiamo lavorando da mesi anche all’elaborazione del nuovo regolamento di consulta che terrà conto delle analisi effettuate fino ad ora, tratte dalla presenza sul campo. Siamo ancora nella fase inziale del lavoro ma contiamo di elaborare la prima proposta entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo. In ogni caso si tratterà di un percorso lungo che andrà condiviso".

Monia Savioli