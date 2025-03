"Impatto positivo, resilienza, circolarità". Sono le parole d’ordine di ’Scart Il lato bello e utile del rifiuto’, la mostra-progetto del Gruppo Hera che approderà a Lugo, al Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte a fine marzo, con un allestimento specifico dedicato alle possibilità del riciclo artistico e creativo dei rifiuti nell’ambito del design, dei costumi di scena e dell’arte ritrattistica.

L’esposizione inaugurerà a Lugo sabato 29 marzo alle 17 al Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte, dove rimarrà allestita fino al 21 aprile.

Sarà esposta a Lugo una selezione di opere di design, costumi di scena assolutamente unici e ritratti realizzati con tecniche e materiali insoliti provenienti dal laboratorio di idee e cultura della circolarità che oggi è la collezione Scart, che vanta oltre 1000 pezzi unici e a partire dalla quale sono state realizzate mostre in tutta Italia, da Bologna a Padova, da Roma a Ravenna, da Trieste a Perugia. In particolare, troveranno spazio opere che vanno dalle valigie che diventano poltrone ai cassetti colorati che sfidano le leggi della gravità, fino al decoupage fatto con scarti di pelle e i tubi delle fognature che si trasformano in sedute di design. Con Scart, il linguaggio universale dell’arte è a servizio dell’economia circolare, incentivando comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente. L’esposizione rimarrà allestita fino al 21 aprile, visitabile nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni scrivere a museobaracca@comune.lugo.ra.it.