Scatole accatastate dopo il mercato sotto i pannelli mortuari

Uno spettacolo che si ripete ormai da settimane quello delle scatole da scarpe vuote accatastate, dopo il mercato ambulante del mercoledì, ai piedi del pannello sul quale sono affissi i manifesti mortuari a lato della chiesa del Carmine in piazza Trisi. Al punto da provocare la reazione di molti cittadini sconcertati per la scelta del luogo in cui riunire le scatole in attesa che vengano raccolte. "Non è rispettoso – dicono –. Le persone che compaiono nei manifesti non si possono ribellare a questa scelta ma noi si". Le lamentele sono già state condivise con la Polizia Locale. "Noi continueremo a monitorare la situazione e a segnalare questa mancanza di sensibilità fino a quando non si deciderà di cambiare posto".

Monia Savioli