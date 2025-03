’Scatto adesivo’, sorteggiati i premiati del 2024

Nel corso del 2024 Confartigianato ha distribuito alle aziende aderenti un adesivo, invitandole ad esporlo come piccolo attestato di intelligenza artigianale prova della fedeltà di tanti imprenditori alla loro Associazione. A questo è stato unito un piccolo concorso: tra tutte le imprese che avessero voluto condividere un’immagine dell’adesivo affisso in azienda (‘scatti’ poi diffusi nei canali social dell’Associazione) ne sarebbero state sorteggiate cinque alle quali sarebbe andato un voucher da spendere in servizi del sistema Confartigianato. Nei giorni scorsi tra tutti i partecipanti sono stati sorteggiati cinque e, lunedì scorso, i voucher sono stati loro consegnati nel corso di una breve ed informale cerimonia. Le aziende vincitrici sono state: Centro Estetico Mivida di Castel Bolognese, B&B Casa Maghinardo di Brisighella, CriStyle Parrucchieri di San Michele, Alchimia Estetica di Desantis Veronica di Casalborsetti ed il Room & Breakfast Cento19 di Ravenna. "L’artigianato, il commercio, il mondo delle piccole e medie imprese rappresentano quella specificità italiana che tutto il mondo invidia al nostro Paese – è la riflessione di Confartigianato – un’imprenditoria diffusa, flessibile, agile, ma anche organizzata ed in grado di esprimere eccellenze di primo piano nell’innovazione di processo e di prodotto.

Aziende che operano in sinergia con istituiti formativi, università, centri di ricerca, oppure consorziate, per affrontare mercati sempre più complessi. Ma anche imprese che, anno dopo anno, proseguono nel produrre ed offrire creazioni e servizi della nostra tradizione, incomparabili e inconfondibili, difendendo così un patrimonio di storicità inalienabile e non delocalizzabile". Sul sito di Confartigianato è disponibile il video dedicato alla cerimonia di premiazione, e sono state anche riproposti tutti gli ’Scatti Adesivi 2024’.