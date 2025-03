Scenari internazionali. Il generale Fioravanti ospite del Rotary

Il Rotary club Galla Placidia Ravenna nella serata del 13 marzo scorso ha organizzato un “Interclub” nel corso del quale si è parlato dell’attuale scenario internazionale. Ospite dell’evento il generale, ora in congedo, Maurizio Fioravanti. L’incontro, organizzato al Grand Hotel Mattei di Ravenna, è stato introdotto da Oriella Mingozzi, presidente del Rotary club Ravenna Galla Placidia, che ha presentato al pubblico il relatore. Paracadutista con incarichi di alto livello, comandante della Folgore in numerose missioni internazionalim, attualmente Fioravanti è un analista e spesso partecipa a trasmissioni tv come esperto di questioni internazionali.