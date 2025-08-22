Scende la pioggia, strade allagate

Serata di temporali intensi quella di mercoledì in Romagna, dopo che nuvoloni neri e carichi di pioggia hanno attraversato un po’ tutta la regione. Questa nuova ondata di maltempo ha spazzato via il caldo ferragostano e anche per ieri era valida una allerta gialla per temporali. La zona più colpita nella serata di mercoledì è stata quella Ravennate, con piogge molto intense tra Cervia, Pinarella e Lido di Savio. Allagamenti in buona parte del litorale cittadino e disagi a Cervia. Da Pinarella a Savio la situazione, in alcuni momenti, ha destato preoccupazione. Poi il maltempo è fortunatamente passato.

Allagati il centro di Cervia, Milano Marittima e Pinarella. È questo il riassunto delle ore in cui il maltempo si è accanito sulla città facendo cadere, in mezz’ora "33 mm di pioggia", spiega l’assessore Mirko Boschetti. Non si registrano comunque danni significativi. "Qualche ramo caduto che è stato rimosso, qualche allagamento diffuso, defluito a pioggia terminata, previo liberamento delle caditoie. Inoltre, il mare non riceveva acqua a causa dell’alta marea", ha proseguito l’assessore.

Con il maltempo in arrivo, nella serata, il sindaco Mattia Missiroli, aveva comunicato la chiusura – a causa delle forti precipitazioni – del sottopassaggio di via Fusconi e il sottopasso di via Cosmonauti. Chiusa anche via Cannuzzola e il parco fluviale di Cannuzzo. Nella notte, terminata la pioggia, le strade sono state regolarmente riaperte. La situazione, ieri mattina, è tornata alla normalità in attesa, però, delle nuove piogge previste nelle prossime ore. Non sono tuttavia mancate le polemiche, soprattutto sui social, che riguardano gli allagamenti frequenti in città durante piogge intense e la mancata pulizia degli aghi di pino che, spesso, sono causa di ostruzione dei tombini andando a compromettere il deflusso dell’acqua. Mercoledì sera, come spiegato dall’assessore Boschetti, il mare non prendeva acqua e questa circostanza ha facilitato l’allagamento di buona parte della costa cervese.

Ilaria Bedeschi