Scendere dal biroccio o essere nel disagio

Proverbi e modi di dire fanno riferimento all’ambiente nel quale sono nati e vivono. Così il detto "Siamo tutti sulla stessa barca", col significato di essere accomunati nello stesso destino, rimanda alla parlata marinara. Con lo stesso significato, in collina troviamo l’ormai raro "Essar tót int un bròz", essere tutti sullo stesso biroccio, carro agricolo a due ruote a trazione animale. Da non confondere con la ‘broza’, usata dai carettieri, i ‘sbaruzêr’, per il trasporto di carichi pesanti. Invece "Andê zó de’ bròz", scendere o cadere dal biroccio, significa finire nel bisogno e nel disagio "int ’na manìra ch’a n’me tir só piò fin ch’a mör", in maniera tale che non mi riprendo più fino alla morte, diceva disperato un tale caduto in disgrazia.