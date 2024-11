L'estate 2024 di Laura Pausini, le foto più belle delle vacanze

Ravenna, 11 settembre 2024 - In Grecia, in Sardegna, in Trentino con la famiglia, in città con i compagni del liceo per festeggiare cinquant’anni tutti insieme e serata karaoke a Solarolo (la “sua” Solarolo) con le amiche. Sono solo alcune delle foto pubblicate sui social da Laura Pausini per riassumere l’estate 2024.

Dall’acropoli di Atene ai scatti al chiaro di luna passando per il Ferragosto a Madonna di Campiglio, in Trentino, la cantautrice dalla voce unica ha condiviso con i suoi follower - ben 4,8 milioni solo su Instagram- i dolci momenti in famiglia, gli impegni di lavoro, i concerti e i momenti di svago.