Scherma, in 500 a Lugo

Per il secondo anno consecutivo Lugo ospita una prova ufficiale della stagione agonistica regionale della scherma. Sabato e domenica prossimi, al palasport di via Sabin è in programma il 2° trofeo Bcc, seconda prova regionale U14 di spada a squadre, U17 e U20 di spada individuale, maschile e femminile. Per le categorie giovani e cadetti, in palio c’è il pass per la gara nazionale. In pedana andranno anche 38 atleti della Società Schermistica Lughese. In questa stagione, il sodalizio lughese, organizzatore della riunione, sta portando avanti anche un progetto di inclusione sociale attraverso la didattica sportiva con l’associazione Anffas (Associazione famiglie di persone con disabilità intellettive).

Durante l’evento agonistico, sarà presente un gruppo seguito dall’istruttrice Isabella Signani, che si occupa del progetto. La riunione dello scorso anno portò a Lugo circa 500 iscritti. Quest’anno, fra atleti, tecnici, accompagnatori e familiari, il numero sarà più o meno lo stesso. L’accesso al palasport è gratuito, mentre, grazie al contributo del Comune di Lugo, sarà possibile entrare gratuitamente anche al Museo Baracca e a Casa Rossini. "Quella proposta dalla Schermistica Lughese – ha commentato il sindaco Davide Ranalli – è un’occasione molto importante di visibilità per il nostro territorio. L’organizzazione di questi appuntamenti dimostra che facendo squadra si raggiungono risultati importanti". Il presidente del club schermistico Raffaele Clò ha evidenziato lo sforzo organizzativo, reso possibile anche dall’impegno dei volontari, impegnati in un intenso weekend di sport. Il consigliere federale Alberto Ancarani ha puntato l’accento sulla "soddisfazione per l’organizzazione di un evento che è al secondo anno consecutivo nella prova regionale cadetti e giovani. La Società Schermistica Lughese si inserisce, con la sua attività sia addestrativa che organizzativa, nel novero delle società romagnole che promuovono il territorio e consolidano la nostra disciplina anche attivando sinergie locali.

La riunione di Lugo si inserisce peraltro in un trittico di gare, tutte in Romagna, iniziato nel weekend appena trascorso a Faenza, e che, dopo Lugo, vedrà la tappa di Conselice. La Romagna è dunque un punto di riferimento fondamentale per la scherma della regione". Alla presentazione del torneo giovanile ha preso parte anche Emanuela Bacchilega, presidente del Comitato di Lugo della Bcc, che ha sottolineato "come la scherma sia una disciplina che insegna ai ragazzi ad affrontare la vita con positività, coltivando valori come lealtà, inclusione e capacità di superare gli ostacoli senza mai mollare".