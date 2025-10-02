Scherma, tre bronzi per il Circolo Ravennate della spada

Inizia con la conquista di tre medaglie di bronzo la stagione del Circolo Ravennate della Spada. Gli schermidori bizantini sono stati impegnati nello scorso fine settimana a San Lazzaro di Savena nella prima prova di qualificazione Regionale della categoria Assoluti, valida per la partecipazione alla Prova Nazionale che si terrà a fine novembre a Roma. Sul terzo gradino del podio sono salite nella gara femminile Alessia Pizzini e Lavinia Delfino, mentre in quella maschile Manuele Merendi. La gara femminile ha visto in pedana 10 atlete ravennati, sulle 95 partecipanti. Buona prestazione anche per Beatrice Fava, fermata ai quarti di finale e quinta in classifica finale, qualificatasi alla prova nazionale.

Dieci invece gli atleti giallorossi nella competizione maschile su 125 iscritti iniziali. Giornata positiva già dalla fase a gironi per Manuele Merendi, che superando agevolmente i suoi avversari fino all’assalto di semifinale, ha ottenuto oltre al terzo gradino del podio il pass per la prova di Roma. I quattro atleti che hanno ottenuto la qualificazione si aggiungono ai due ravennati già qualificati di diritto alla prova nazionale che sono Alice Casamenti e Franceso Delfino. Alla gara hanno partecipato anche Mariasole Romanini, Ginevra Carrozza, Serena Merola, Chiara Giardini, Anna Casamenti, Greta Merola, Elena Antonucci, Lorenzo Santoni, Simone Alan, Ettore Rossi, Costantino Bertucelli, Alberto Ancarani, Lontani Matteo, Niccolò Pederzoli, Tommaso Mazzotti, Riccardo Gennaro e Riccardo De Angelis.