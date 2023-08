Schiacciato da carro agricolo Grave operaio 42enne

Grave infortunio sul lavoro ieri mattina nei terreni di un’azienda agricola della frazione di Sarna di Faenza. Un operaio 42enne, faentino, si è ferito in modo serio dopo essere rimasto schiacciato sotto un macchinario agricolo.

La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Faenza, intervenuti per i rilievi, e degli uomini della Medicina del lavoro dell’Ausl Romagna.

Sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco del Distaccamento manfredo per recuperare l’uomo, rimasto incastrato sotto al macchinario, e i sanitari del 118 con ambulanza, auto medica ed elisoccorso.

A bordo di quest’ultimo mezzo il ferito è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dove si trova ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.

Erano circa le 9.30 di ieri mattina quando, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri di Faenza, un operaio faentino di 42 anni, che pare stesse effettuando una manutenzione all’attrezzatura di un’azienda agricola al civico 4 di via Sarna, è rimasto schiacciato sotto a uno dei macchinari. In particolare, sarebbe rimasto sotto a una piattaforma elevabile di un carro raccoglifrutta.

Subito è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, operatori del 118, carabinieri e uomini della Medicina del Lavoro dell’Ausl. I primi hanno recuperato il ferito, rimasto privo di sensi incastrato sotto alla piattaforma, prima del trasporto d’urgenza, in codice di massima gravità a bordo dell’elicottero, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dove l’uomo è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione.

Ora spetterà ai sanitari della Medicina del lavoro e ai carabinieri della Compagnia di Faenza stabilire quali siano state le esatte cause che hanno portato al cedimento della piattaforma del carro agricolo fino allo schiacciamento dell’uomo.