Schiacciato dal trattore, non ha scampo

Tragico incidente ieri pomeriggio: un uomo di 62 anni, Fabio Gonelli, è morto travolto dallo stesso trattore che stava guidando. L’allarme è stato dato dopo le 17: il trattore era ribaltato nei pressi del fiume Lamone nella zona tra Sarna e Errano, poco sopra la diga e vicino a via Galamina.

Subito l’incidente è sembrato gravissimo: parte del trattore era finita proprio a ridosso dell’acqua del fiume, scivolato lungo l’argine, in mezzo alla vegetazione. In via Galamina sono arrivati i Vigili del Fuoco, l’ambulanza di Romagna Soccorso, la Polizia locale e l’elimedica. Il personale del 118, vista la difficoltà nel raggiungere il punto con l’elicottero, è stato calato dal velivolo con il verricello. Una volta giunti sul posto gli operatori sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo rimasto schiacciato sotto il trattore.

Il mezzo stava trasportando un carro carico di frutta quando, ribaltandosi, è finito per metà sull’argine e per metà lungo il fiume Lamone che scorre a lato delle strade di campagna della zona. Sono giunti anche i Carabinieri per tutti gli accertamenti e le indagini dell’infortunio sul lavoro e la gru dei Vigili del Fuoco, necessaria per poter alzare e spostare il pesante mezzo agricolo. Il 62enne Fabio Gonelli aveva un’azienda agricola ed era un grande appassionato di caccia, in particolare di caccia al cinghiale. Dell’accaduto è stato avvisato il Pm di turno Stefano Stargiotti.