Schiaffi alla moglie dopo il parto, arrestato

Quattro giorni dopo la nascita della figlia, invece di una carezza, arrivava uno schiaffo. La moglie, ancora in ospedale, lo aveva semplicemente invitato a sorreggere meglio la testa della neonata mentre la teneva in braccio. Lui, per tutta risposta, le aveva mollato un ceffone. Ancora: a fine febbraio la donna, manifestando l’intenzione di trovare un lavoro a Faenza, voleva farsi inviare i diplomi scolastici dalla sua famiglia d’origine. Decisione che il marito non accettava: pretendeva di controllare ogni aspetto della sua vita e l’ennesima discussione è così degenerata: l’uomo le ha portato via il cellulare, strattonandola e buttandola a terra.

Gesti violenti che raccontano molto di un matrimonio segnato da umiliazioni e sopraffazioni che l’altro giorno, a Faenza, hanno portato all’arresto differito di un 45enne cittadino del Camerun con le accuse di maltrattamenti in famiglia, ma anche stalking per avere molestato, nei primi giorni di marzo, fratello e cognata presso i quali la moglie aveva trovato rifugio con la figlia minore. Difeso dall’avvocato Massimo Martini, l’indagato è comparso ieri mattina davanti al Gip Janos Barlotti, avvalendosi della facoltà di non rispondere e limitandosi ad alcune dichiarazioni spontanee: "Ho perso la testa dopo che mia moglie è andata via e non vedo più mia figlia". La Procura chiedeva per lui gli arresti domiciliari, ma il giudice ha ritenuto sufficiente il divieto di avvicinamento ai familiari, con applicazione del braccialetto elettronico, o in assenza del dispositivo l’obbligo di firma.

La situazione è esplosa il 2 marzo, quando l’uomo si presenta sotto casa del fratello, pretendendo di vedere la figlia. Al rifiuto della cognata, reagisce con parole agghiaccianti: "Se non me la fai vedere, ti brucio la macchina e ti uccido". In quell’occasione, la segnalazione di un uomo molesto in strada innesca le indagini della polizia. Questo episodio ha indotto la moglie, all’indomani, a denunciare al commissariato faentino anni di vessazioni, parlando di precedenti episodi di umiliazioni e violenze, compresi quelli avvenuti nei giorni immediatamente successivi alla nascita della loro bambina. I giorni successivi sono segnati da continue telefonate e messaggi minacciosi, non solo alla moglie, ma anche ai parenti che le davano ospitalità. In un altro messaggio inviato al fratello, un avvertimento ancora più cupo, la promessa di "fare qualcosa di irreparabile" per colpire la moglie. L’8 marzo, giorno della Festa della Donna, l’uomo passa ai fatti. Incontra il nipote, lo afferra con violenza e gli intima di consegnargli le chiavi di casa. Da qui l’ulteriore accusa di violenza privata.

Lorenzo Priviato