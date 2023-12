Schiaffo al vigile, arrestato. Guida ubriaco a Lido Adriano. E rifiuta di sottoporsi all’alcoltest

Fermato visibilmente ubriaco alla guida dagli agenti della Polizia locale di Ravenna, intervenuti in seguito ad alcune segnalazioni di un uomo che stava importunando ragazze a Lido Adriano, prima ha tentato di invitare i vigili a bere insieme e poi ha dato in escandescenza, insultandoli, minacciandoli e dando uno schiaffo a uno di loro. Per questo un 34enne artigiano ravennate, che vive nella frazione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e di fornire le proprie generalità ai vigili.

Tutto è iniziato intorno alle 15.20 di venerdì quando alcuni passanti hanno segnalato ai vigili un uomo che stava importunando ragazze facendo loro apprezzamenti non graditi. A quel punto gli agenti della Polizia locale lo hanno rintracciato a bordo di un’auto che stava zigzagando per viale Petrarca e lo hanno fermato. L’artigiano, visibilmente ubriaco, ha prima tentato di invitare i vigili a bere insieme ma, visto il diniego e la richiesta di fornire generalità, ha letteralmente dato in escandescenza. Con sguardo minaccioso, ha iniziato a insultare gli agenti minacciandoli di prenderli a testate in faccia, finendo per colpire uno di loro con uno schiaffo. A quel punto i vigili per fermarlo si sono trovati costretti ad ammanettarlo arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina durante la direttissima in tribunale davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, l’uomo, difeso dall’avvocato Massimo Pleiadi, ha chiesto scusa. Il Vpo, oltre alla convalida dell’arresto, per il 34enne ha chiesto la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Entrambe le richieste sono state accolte dal giudice che per l’uomo ha disposto la presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni dalle 15 alle 18. L’avvocato Pleiadi ha chiesto i termini a difesa in attesa del processo.

m.m.