Schianto a Belricetto Elicottero precipita fra i campi Feriti tre tecnici e la pilota, controllavano le linee elettriche

Da una parte c’è la strada ancora ricoperta di fango. Dall’altra c’è un vasto acquitrino al posto del quale, fino a qualche giorno fa, c’era un campo coltivato. È lì, tra via Mazzola e via Lunga a Belricetto di Lugo, nel Ravennate, che ieri mattina è precipitato un elicottero.

Le immagini del relitto fanno pensare al tentativo in extremis di un atterraggio di fortuna non riuscito: sono la coda sollevata e la parte anteriore del velivolo infossata e semi-distrutta a raccontare di quegli ultimi istanti di volo. Quattro i feriti, compresa la pilota: nessuno di loro appare essere in pericolo di vita (le prognosi sono fino a un mese). I più gravi sono stati distribuiti tra il Bufalini di Cesena e il Maggiore di Bologna; l’ultimo è stato portato al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Due di loro sono già stati ascoltati dai carabinieri di Lugo.

Secondo quanto emerso, l’elicottero appartiene alla ‘EliOssola’, società con base a Domodossola, in Piemonte, specializzata nel lavoro aereo e nel trasporto pubblico. A noleggiarlo, era stata Enel con l’obiettivo di controllare le linee elettriche. Un’attività decisamente importante in tempo di alluvione e case isolate che andava avanti da qualche giorno. E ieri il velivolo stava setacciando le linee in località Cà di Lugo quando attorno alle 11.30 è precipitato. Almeno un paio i testimoni oculari rintracciati dagli inquirenti nelle case vicine.

Tutti hanno parlato di un volo a quota particolarmente bassa: ragione che li aveva spinti a incollare gli occhi su quel velivolo. Poi all’improvviso, dopo un paio di manovre di avvitamento ad ampio raggio, ecco lo schianto. "L’ho visto passare sopra la casa con manovre strane e poi andare giù – ha raccontato un giovane di origine magrebina che abita nei paraggi, Abdelmajid Menichi –. Sono arrivato in bici e ho aiutato due delle tre persone finite in acqua: rischiavano di morire. Poi sono arrivati anche un altro ragazzo e suo padre a dare una mano. L’ultimo passeggero a bordo, era riuscito ad aprire il portellone e a venire fuori da solo".

Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che i sommozzatori per cercare strumentazione di bordo. La scatola nera non è stata recuperata: ma non è detto che quel tipo di velivolo fosse obbligato ad averla in dotazione. In questo senso, molto potrà fare chiarezza l’indagine aperta dall’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile. Si tratta di verifiche parallele a quelle di natura penale da subito avviate dal Pm di turno Angela Scorza. Appare inevitabile l’apertura di un fascicolo per lesioni colpose e disastro aviatorio: inizialmente contro ignoti in attesa di un accertamento tecnico che, come atto dovuto, darà la stura ai primi avvisi di garanzia. Il relitto è stato intanto posto sotto sequestro: gli inquirenti vogliono capire se sia opportuno trasferirlo in un hangar, operazione complessa anche per via della situazione delle strade ravennati e rischiosa per l’integrità del reperto. Oppure se sia meglio lasciarlo là dove è caduto. Di fatto è da quello che si attendono le prime risposte. Perché se si escludono ragioni meccaniche, ecco che allora occorre catalogare tra le ipotesi pure un errore di manovra con un possibile urto di un ostacolo fisso come cavi o pali. Da subito però la procura cercherà di dare risposta a un dubbio: quell’elicottero, che non era impegnato in un’operazione di salvataggio, poteva volare nonostante il maltempo?

Andrea Colombari