Schianto a Lido di Savio. Moto contro auto parcheggiata, trentaduenne gravissimo

È ricoverato in condizioni molto critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il 32enne, originario di Cremona ma che vive a Lido di Classe, che nella notte tra sabato e ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Lido di Savio.

Erano circa le 4 di ieri quando il giovane, che viaggiava in viale Romagna insieme a un amico di 24 anni in sella a una moto Suzuki di grossa cilindrata, in viale Romagna, a un certo punto ha perso il controllo della dueruote. La moto, come impazzita, ha finito la sua corsa contro una Fiat 500, parcheggiata sulla strada lato mare, all’altezza dell’incrocio con via Fusignano. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ravenna per i rilievi e i sanitari del 118. Gli operatori, arrivati con un’ambulanza e con l’elicottero da Bologna, abilitato per il volo notturno, hanno stabilizzato entrambi i giovani prima del trasporto in ospedale. Il 32enne, non cosciente e in gravissime condizioni è stato portato a bordo del velivolo al ‘Bufalini’ di Cesena dove si trova ricoverato in Rianimazione in condizioni molto critiche. Nello stesso ospedale è stato portato in ambulanza l’amico 24enne, originario della Lettonia, che si trova ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza. Il ragazzo ha riportato un trauma toracico con fratture alle costole ma non è in pericolo di vita.

Ora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Ravenna ci sono le cause che hanno portato la moto a schiantarsi contro l’auto, regolarmente parcheggiata sulla strada.

Su entrambi i giovani, come da prassi in questi casi, sono stati richiesti gli esami per verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Intanto nel luogo dell’incidente non sono stati trovati caschi.

m.m.