Schianto a San Bartolo il 24. Un 75enne in condizioni gravi

Resta in condizioni critiche il 75enne rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto a San Bartolo, il pomeriggio della Vigilia di Natale. L’uomo è ricoverato al Bufalini, dovrà essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico e la prognosi resta riservata. Come lui è di San Pietro in Vincoli il 43enne che si trovava al volante dell’altra vettura.

Lo schianto si è verificato in via Cella, poco dopo l’abitato di San Bartolo, all’incrocio con Via Trova. Secondo i rilievi della Polizia locale, la Panda condotta dal 75enne si sarebbe immessa su via Cella, andandosi a scontrare con una Caddy VW che da San Bartolo procedeva in direzione di Santo Stefano. Ancora al vaglio le cause dell’incidente. Nell’impatto, molto violento, il conducente della Panda è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre l’altro veicolo ha terminato la sua corsa nel campo.