Schianto a Sant’Alberto, muore una donna

Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite a seguito di uno scontro frontale avvenuto ieri pomeriggio sulla via Sant’Alberto, nel tratto compreso tra la frazione omonima e San Romualdo. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, su un tratto rettilineo della provinciale 1, all’altezza del civico 376, con asfalto in buone condizioni. In base ai primi accertamenti della Polizia locale di Ravenna, un suv Dr che percorreva la provinciale in direzione di Sant’Alberto, mentre si trovava in fase di sorpasso, ha invaso la corsia opposta nell’istante in cui, dalla direzione opposta, sopraggiungeva una Nissan Leaf con a bordo marito e moglie. A seguito dell’impatto frontale, violentissimo, l’utilitaria è stata schiacciata contro il guardrail e la donna, che si trova seduta sul lato passeggero sarebbe morta sul colpo. La vittima è Gabriella Rinaldi, 71 anni, originaria di Annone Veneto. I soccorritori del 118 sono intervenuti con ambulanze ed elicottero. Al Bufalini di Cesena, con codici di massima gravità, sono stati trasportati gli occupanti del suv Dr, anch’essi marito e moglie, lui 76enne nato a Lugo e lei 77enne originaria di Faenza. L’identificazione della vittima è stata a lungo ostacolata dal fatto che con sé non avesse documenti, ma il marito, 75enne nativo di Pozzuoli, trasportato cosciente all’ospedale di Ravenna ha confermato che a bordo con lui c’era la moglie.

Un secondo grave incidente si era verificato un paio di ore prima a Ravenna, in viale Alberti. In questo caso sono tre i veicoli coinvolti e lo schianto ha costretto la polizia locale a chiudere temporaneamente la strada. Una Peugeot 308, che procedeva in direzione di viale Randi e viale Europa, ha raddrizzato il curvone andando a scontrarsi con una Opel Agila che viaggiava nella direzione opposta e che, a seguito dell’impatto, è finita nel fossato adiacente. Nella carambola, colpita sempre dalla Peugeot, è rimasta coinvolta una terza vettura, una Fiat Cinquecento. Le due donne che erano alla guida – una 43enne sulla Peugeot e una 51enne sulla Opel –, rimaste inizialmente intrappolate nei veicoli ed estratte dai vigili del fuoco, sono state trasportate in ospedale con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini, cui gli agenti hanno chiesto la trasmissione dei dati alcolemici.