Schianto al solito incrocio. Famiglia esasperata: "Non ricostruiamo il muretto"

Davanti ai loro occhi, una scena già vista altre volte. Un’auto che vola fuori strada e che finisce per abbattere la recinzione della loro casa. Ragione per cui da tempo questa famiglia ha rinunciato a ricostruire il muretto perimetrale della loro abitazione, dopo che in precedenza era stato distrutto. Ieri, appunto, l’ennesimo incidente all’altezza del terribile crocevia tra le vie Canala, Maccalone e San Giuseppe, a Piangipane. Ad essere coinvolte, questa volta, sono state una Peugeot guidata da un 60enne e una Bwm con al volante una giovane donna. A seguito dell’impatto, dovuto al fatto che uno dei due veicoli ha saltato lo stop, la Bmw è finita dentro il cortile della casa, posta all’angolo con via San Giuseppe, mentre l’altro veicolo la recinzione l’ha solo sfiorata, finendo ribaltata nel fosso adiacente.

Sul posto è stato chiesto l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Anche perché la Bmw, durante la carambola, ha abbattuto un contatore del metano, provocando una fuoriuscita di gas che è stata contenuta dall’intervento del 115. Ferite di media gravità per i conducenti delle due vetture, trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena.