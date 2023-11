Schianto, auto a fuoco: lunghe code sulla via Emilia

Il traffico della via Emilia è andato in tilt intorno alle 16.45 di ieri, all’altezza dell’incrocio con via Basiago dove si trova la ferramenta Tanesini. Qui poco prima si è verificato un incidente in cui, per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte tre auto. In seguito allo scontro una delle vetture, alimentata a metano, ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico particolarmente impegnativa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Lo stesso incrocio è stato teatro di altri incidenti in passato.