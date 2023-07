Schianto auto-moto a Faenza, coppia su moto trasportata in ospedale

Schianto auto-moto nella tarda mattinata di ieri in via Lugo a Faenza, all’altezza del bar trattoria La Palazza. Erano circa le 13.30 quando, per cause al vaglio della Polizia di Stato, una Ford Fiesta condotta da un uomo di mezza età e una moto Bmw R1250 con in sella un uomo e una donna, entrambi cinquantenni del posto, si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata la coppia che è stata trasportata all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dai sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e l’elicottero.

All’origine dell’incidente ci sarebbe una manovra dell’auto che avrebbe tentato di entrare nel parcheggio del ristorante mentre dalla corsia opposta stava arrivando la moto che, in seguito all’urto, ha terminato la sua corsa dietro il velobox presente sulla strada.