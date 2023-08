Schianto auto-moto a San Potito, centauro in gravi condizioni all’ospedale ‘Bufalini’

Un motociclista è stato trasportato in gravi condizioni al ‘Bufalini’ di Cesena dopo essersi schiantato contro un’auto a San Potito di Lugo. In sella a una Yamaha di grossa cilindrata, intorno alle 7.15 di ieri stava percorrendo via Sant’Andrea diretto a Bagnacavallo. Poche decine di metri dopo l’intersezione con via di Giù, si è schiantato contro una Lexus la cui conducente, una 47enne che procedeva in direzione opposta, era intenta a effettuare una manovra. In seguito al pauroso impatto contro la fiancata destra della vettura, l’uomo, un 32enne residente a Conselice, è stato sbalzato dal sellino riportando un importante trauma facciale e altre ferite sul corpo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza il cui personale, valutate le condizioni del motociclista (rimasto cosciente), ha richiesto l’intervento dell’elicottero a bordo del quale il 32enne è stato trasportato a Cesena. Per consentire i soccorsi e i rilievi, personale del nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna per alcuni minuti ha regolato il traffico a senso unico unico alternato.

Lu.Sca.