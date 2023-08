Schianto auto-moto, centauro grave

Tre feriti tra cui un ventitreenne in gravi condizioni, una ragazza con traumi più lievi e una bimba portata in ospedale per accertamenti. È questo il bilancio di un incidente tra un’auto e una moto, avvenuto nella serata di ieri a Sant’Antonio di Ravenna.

Qualche minuto prima delle 20 una moto Benelli Trk, condotta da un ventitreenne, stava procedendo su via Canalazzo verso Sant’Antonio, quando all’incrocio con via Canala è stata travolta da una Bmw, condotta da una ragazza di origine cinese e con a bordo una bambina, che stava attraversando l’incrocio verso il bar. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale di Ravenna intervenuti per i rilievi, l’auto non si sarebbe fermata allo stop. In seguito al violento schianto il giovane centauro è stato sbalzato sull’asfalto ed è stato trasportato in codice di massima gravità, ma cosciente, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena a bordo dell’elisoccorso. La ragazza di origine cinese che guidava l’auto, con ferite più lievi, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale in ambulanza, così come la piccola che era in auto con lei per accertamenti.