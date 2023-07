Schianto contro un’auto Giovane vola dallo scooter e muore L’incidente a Lido degli Estensi

Schianto nel Ferrarese, muore trentenne. L’impatto violentissimo e poi il volo sull’asfalto. Non c’è stato alcuno scampo per il giovane scooterista coinvolto, nella serata di sabato, in un incidente avvenuto sulla Romea, all’altezza del Lido degli Estensi.

Troppo gravi le ferite riportate nello scontro con un’autovettura. I sanitari del 118 hanno tentato l’impossibile per rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Il compito di ricostruire la dinamica della tragedia spetta ai carabinieri di Comacchio.

L’uomo intorno alle 20 stava viaggiando lungo la Statale in sella a un T-Max quando, per cause da chiarire, si è scontrato con una Volkswagen Golf all’altezza dell’ingresso del Lido degli Estensi. L’urto è stato violentissimo, al punto da sbalzare il centauro dalla sella. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno dovuto constatare il decesso. In un primo momento non è stato possibile identificare la vittima. I militari non hanno infatti rinvenuto documenti di identità o di guida: al termine dei rilievi, il giovane è stato infine identificato in Michele Picciafoco, 29 anni. Ferito anche il conducente della vettura, un 30enne marocchino.

Picciafoco, originario di Napoli, viveva a Ravenna dove, come scriveva sulla sua pagina Facebook, lavorava alla Marcegaglia. Padre di famiglia, si era sposato a giugno dello scorso anno.