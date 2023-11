Schianto e auto nel fosso. Donna al Bufalini

Pauroso scontro all’incrocio ieri mattina alle porte di Lugo con una 71enne faentina trasportata in elicottero al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Secondo una prima ricostruzione effettuata dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia locale della Bassa Romagna, la donna era al volante di una Fiat 500 (con a bordo il marito, suo coetaneo, ndr) in via Croce Coperta quando, giunta all’incrocio con via San Giorgio, poco dopo le 10 è venuta a collisione con una Opel ‘Mokka’ condotta da una 29enne di origini cinesi e residente nel Riminese. La giovane stava percorrendo via San Giorgio, diretta verso Lugo. Giunta all’intersezione con via Croce Coperta non avrebbe rispettato il segnale di ‘stop’, andandosi a scontrare con la Fiat 500 che procedeva lungo via Croce Coperta proveniente da Lugo. In seguito al violento impatto l’auto con a bordo la coppia di coniugi è piombata in un profondo fossato, con la conducente che è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Ferite più lievi per il marito e l’altra donna coinvolta, trasportati in ambulanza all’ospedale di Lugo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza oltre alle pattuglie della Polizia locale e a una squadra dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Lugo, raggiunti pochi minuti dopo dalla gru di colleghi provenienti dalla centrale di Ravenna. Nel frattempo, in un terreno situato a poche decine di metri dall’incrocio, è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’. A riportare la peggio (trauma toracico e traumi agli arti inferiori) è stata appunto la 71enne, estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco, per poi essere affidata al personale del 118 e quindi trasportata con il velivolo al ‘Bufalini’ di Cesena. Traumi e ferite di bassa-media entità invece per il marito e per la 29enne. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, il personale della Polizia locale ha provveduto a regolare la circolazione a senso unico alternato.

L’incidente si è verificato in un incrocio che nel corso degli anni ha registrato decine di sinistri, in alcuni casi anche con esito purtroppo mortale.

lu.sca.