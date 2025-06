Schianto frontale a Russi. Ferito bimbo di nove anni. Fine settimana di incidenti

È di quattro feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio del violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno, a Russi, lungo via Franguelline, nel tratto compreso tra le località di Godo e San Pancrazio. Intorno alle 15.30, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una Volkswagen Polo condotta da una ragazza di 18 anni, neo-patentata, e una Peugeot 3008 con a bordo tre persone, tra cui un bambino di nove anni, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato molto violento e ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 con più ambulanze. Era stato attivato anche l’elisoccorso per il trasporto del minore, ma l’elicottero non è riuscito a decollare a causa di un guasto tecnico. I feriti sono stati comunque trasportati all’ospedale di Ravenna con codici di bassa e media gravità.

Il fine settimana si è rivelato complesso anche per la Polizia Locale di Ravenna, impegnata su più fronti tra incidenti e problematiche stradali.

Sabato, intorno alle 19, in via Campidano, un’auto in sosta ha urtato un altro veicolo nel tentativo di reimmettersi in carreggiata, causando il ribaltamento dell’auto colpita. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso con lievi ferite ed è stato sottoposto ad accertamenti per verificarne lo stato psicofisico.

Poco dopo, un tamponamento senza feriti ha richiesto l’intervento degli agenti sulla Statale Romea, dove un mezzo è rimasto in panne occupando parte della carreggiata. In serata, alle 22, un nuovo incidente in via Trieste ha visto coinvolti uno scooter e una Volkswagen Polo. Il motociclista ha riportato lesioni di media entità ed è stato trasferito all’ospedale di Cesena, dove, durante la visita, è stata rinvenuta una piccola quantità di sostanza stupefacente, poi sequestrata. Entrambi i veicoli viaggiavano verso Marina di Ravenna; l’urto è avvenuto circa venti metri dopo l’immissione dell’auto da uno stradello laterale.

Sempre sabato, in via Mattei, un cordolo divelto ha provocato danni a un’auto in transito, rendendo necessario un intervento per la messa in sicurezza della strada.