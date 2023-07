Schianto frontale sulla provinciale 302, gravi due anziani, quattro giovani illesi

Lo schianto frontale tra le due auto è stato molto violento. Ed è avvenuto intorno alle 16 di ieri sulla provinciale 302 Brisighellese, già in passato teatro di sciagure stradale. Una coppia di anziani era a bordo di una Rover 214 e procedeva in direzione di Faenza. Per cause ancora in fase di accertamento, l’utilitaria si è scontrata con una Renault Captur che procedeva nell’opposta direzione, con a bordo quattro giovani residenti a Borgo San Lorenzo che stavano facendo ritorno a casa. L’impatto è avvenuto alle porte di Brisighella. L’uomo al volante della Rover è stato portato a Faenza e non sarebbe grave, mentre sono di massima gravità le condizioni della moglie, trasportata al Bufalini con l’elicottero. L’incidente, rilevato dalla Polizia locale, ha avuto ripercussioni sul traffico.