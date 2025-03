Schianto frontale tra due mezzi sulla Selice. Una 32enne di Conselice ricoverata

Paura per un incidente avvenuto venerdì attorno alle 22 a Imola, sulla via Selice all’incrocio con via Fauno. Lo schianto ha visto coinvolti un 41enne di Bagnara, alla guida di un Fiat Doblò, e una 32enne di Conselice, conducente di una Ford Fiesta. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Imola, intervenuta sul posto, il conducente del Doblò procedeva verso Imola e stava per svoltare a sinistra in via Fauno, mentre la Ford Fiesta arrivava in direzione opposta. La conducente della Fiesta è stata ricoverata all’ospedale di Imola, ma le sue condizioni non sembrano gravi.