Schianto in auto contro un tir, muore a 28 anni

Un tratto di Statale 16 maledetto quello all’altezza di San Biagio di Argenta, nel Ferrarese, dove non c’è giorno in cui non si verifichi un incidente, il più delle volte con feriti gravi o con persone decedute. L’ennesimo tragico schianto, tra un’auto e un tir, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e a perdere la vita è stato un giovane di Longastrino di Alfonsine: Manuel Tugnoli, di 28 anni. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due persone: una donna che viaggiava con lui nell’auto, seduta sul lato passeggeri, rimasta ferita, e una giovane di Forlì, alla guida di un’altra vettura, praticamente illesa. Tutti erano diretti verso casa: viaggiavano in direzione Ferrara-Ravenna. Il violento schianto, tra l’auto guidata da Tugnoli e il tir, è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Morari, poco dopo Borgo Cinfina. Si è trattato dell’ennesimo incidente di una lunghissima serie, lungo una arteria, in attesa della sospirata variante, che la alleggerisca dal traffico incessante. Una strada che attualmente è percorsa da circa 20mila mezzi in transito, soprattutto pesanti, che tagliano pericolosamente a metà l’abitato della piccola frazione di Argenta, con velocità spesso sostenute, creando pesanti rischi per l’incolumità dei residenti.

Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, la Ford Sporting, con alla guida il 28enne, prima di finire contro il camion, precedeva una Opel Corsa condotta da una giovane forlivese. Quest’ultima racconta la dinamica: "L’auto del ragazzo non mi ha sorpassata – spiega la donna –. L’avevo davanti a me, e andava piano rispettando i limiti di velocità. All’improvviso, forse per un malore, il giovane ha perso il controllo della macchina, che ha sbandato invadendo la corsia opposta di marcia e andando a scontrarsi poi con il camion in transito nella corsia opposta". Nel violento impatto la Ford è stata sbalzata all’indietro e ha colpito l’Opel che la seguiva, per poi finire la sua corsa ai piedi dell’argine del fiume. Sul posto la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi, e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del giovane senza vita dalle lamiere. Gli operatori del 118 hanno poi prestato i primi soccorsi e trasportato la donna ferita all’ospedale di Cona. Due elimediche sono tornate alla base senza pazienti a bordo. Purtroppo per Manuel Tugnoli, residente a Longastrino di Alfonsine, non c’è stato nulla da fare. Figlio unico, viveva con la madre, mentre il padre era morto quando lui era ancora un bambino. Tugnoli, dopo aver frequentato da ragazzo la scuola di arti e mestieri ‘Angelo Pescarini’, lavorava come elettricista. Qualcuno lo ricorda come un ragazzo cordiale che si vedeva spesso a Longastrino.

Nando Magnani