Schianto in auto da ubriaco Indagato un diciannovenne Donna gravemente ferita

Si era messo al volante dopo aver bevuto, nonostante fosse neopatentato quindi con l’obbligo del limite alcolemico pari a zero. E di ritorno da una serata in riviera, la mattina dello scorso 18 febbraio, a San Pietro in Trento, era rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto, al seguito del quale sia lui sia la donna al volante dell’altra vettura erano finiti all’ospedale con gravi lesioni. Gli accertamenti tossicologici effettuati all’ospedale Bufalini di Cesena, chiesti dai carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, hanno restituito un tasso di alcol superiore a 1,3 gl per un 19enne ravennate che poco dopo l’alba di quel sabato si trovava alla guida di una Fiat Panda, andata a collidere con una Renault Clio guidata da una 46enne. Per questo il giovane è ora indagato a piede libero con l’accusa di lesioni stradali gravi, nonché guida in stato di ebbrezza da neopatentato. Contestualmente è scattato il ritiro della patente, per un periodo temporale che sarà valutato della prefettura. Ad avere la peggio era stata la donna, che aveva riportato lesioni giudicate guaribili in due mesi. Di circa un mese, invece, la prognosi per il ragazzo.

L’incidente si era verificato poco dopo le 7 in via Taverna. A quell’ora, per causa al vaglio dei carabinieri, le due auto guidate dal 19enne e dalla 46enne – rispettivamente la Panda e la Clio –, che marciavano in direzioni opposte, si erano scontrate in maniera frontale e violenta. La parte anteriore di entrambi i veicoli si è praticamente sbriciolato, con la Panda che aveva concluso la sua corsa ruote all’aria. Per estrarre la 46enne dal proprio abitacolo si era reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La donna aveva riportato lesioni concentrate agli arti inferiori e alla cassa toracica. Sul posto erano intervenuti gli operatori del 118 con elicottero e ambulanza e per tutto il tempo dei soccorsi il tratto di strada interessato era rimasto chiuso al traffico.

Lorenzo Priviato