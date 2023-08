Schianto in moto nella notte Perde la vita cestista di 18 anni

Alessandro Bianchi aveva 18 anni e la vita l’ha persa sul colpo in una sera, quella tra mercoledì e ieri, che avrebbe dovuto essere come tante altre sere. E che invece si è all’improvviso trasformata in un buco nero irreversibile quando la sua moto è finita contro un ostacolo fisso. Le ragioni ipotizzabili possono essere tante, e non è detto che possano davvero emergere quelle reali.

Perché chi usa la moto, sa bene che talvolta basta un impercettibile avvallamento del manto stradale, una piccola chiazza di materiale oleoso, un po’ di ghiaia, una leggera sbavatura nella frenata o chissà cos’altro: e la ruota sbanda. Alle volte nulla: appena un sussulto; altre volte si sbanda e l’adrenalina fa il suo per correggere la traiettoria; altre volte ancora si finisce per terra.

Poi ci sono delle volte, come forse è accaduto al 18enne, in cui in termini probabilistici è un po’ come vincere una lotteria al contrario: tutto si infila male e si conclude ancora peggio. Proprio tutto, e la posta finisce con l’essere talmente alta da risultare inaccettabile.

Ieri notte era circa l’una e mezza quando Alessandro con la sua moto stava viaggiando su viale Alberti, alle porte della città. Pochi i veicoli in giro a quell’ora. Tanto che - almeno secondo quanto finora emerso - nessun altro mezzo sembra essere stato coinvolto nello schianto. A un certo punto - per ragioni solo vagamente ipotizzabili - all’altezza circa del ponte Assi, il giovane ha perso il controllo della sua moto. Sarebbe bastata una semplice caduta sull’asfalto, qualche escoriazione e un paio di imprecazioni. E invece no: ecco palesarsi la lotteria al contrario.

Il giovane è prima andato a sbattere contro il piantone del guard rail: e lì il casco si è spaccato. Poi, ormai senza protezione, il 18enne ha finito la sua corsa contro il cartello sullo spartitraffico poco più in là morendo praticamente sul colpo. A nulla è servito l’intervento degli operatori del 118: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia locale ha quindi eseguito i rilievi. E ha avvisato il pm di turno Francesca Buganè Pedretti la quale ha infine autorizzato il trasferimento della salma in obitorio. La moto non è stata sequestrata dato che non è stato rilevato il coinvolgimento di nessun altro veicolo.

L’ultimo atto di questa tragedia, è arrivato con lo straziante compito di avvisare i genitori di quanto, in una sera che avrebbe dovuto essere come tante altre sere, era accaduto al loro figlio.

