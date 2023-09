Schianto in via Faentina, tre feriti

Nello scontro tra un’auto e una moto è rimasta coinvolta anche un’anziana. L’incidente si è verificato ieri alle 11 in via Faentina, all’altezza del distributore dell’Agip. Dagli accertamenti della Polizia locale una Citroen C3 ha urtato una Ducati Monster che viaggiava in direzione della periferia. Nel cadere, i due ragazzi in sella alla moto hanno travolto una donna che camminava a lato. Ad avere la peggio è stato il 23enne passeggero della Ducati, portato in elicottero al Bufalini con un codice di massima gravità. Codici di media gravità per la donna coinvolta nella carambola e il 30enne conducente della moto.