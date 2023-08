Schianto in via Marabina, quattro persone ferite

Due persone ferite in un pauroso incidente avvenuto ieri sera intorno alle 18.15 in via Marabina, fra Ravenna e Lido di Dante. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Fiat Panda con a bordo una coppia di anziani forlivesi stava uscendo da via Montebello per immettersi su via Marabina. A quel punto, per cause in via di accertamento, lo scontro, con una Bmw X5 che viaggiava su via Marabina, proveniente da Ravenna e diretta verso Lido di Dante. L’urto è stato violento e la Panda è finita contro il guard-rail. Sul posto sono arrivati in poco tempo i soccorritori del 118, giunti con due ambulanze e l’elicottero. A subire le conseguenze più serie è stata l’anziana a bordo della Panda, ultraottantenne, trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice ’rosso’ che indica i casi di massima gravità. Sempre al Bufalini, in ambulanza e con il codice giallo (media gravità), è andato anche il marito che era con lei. Feriti anche i due occupanti della Bmw, un uomo e una donna. Sul posto, i carabinieri e la polizia locale, che ha fatto i rilievi.