Schianto mortale a Savarna. Esce di strada col furgone e finisce contro un terrapieno

Incidente mortale ieri pomeriggio a Savarna. A perdere la vita è stato il 65enne Angelo Alberani, originario di Argenta, che stava viaggiando in via Basilica a bordo di un furgone Volkswagen Caddy, in direzione di Glorie. Erano circa le 15.30 quando il conducente è arrivato in prossimità del civico 96, all’altezza del ristorante ‘Ustareja’ e, per cause al vaglio della Polizia locale di Ravenna intervenuta sul posto per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada alla sua sinistra. Il furgone è finito sulla rampa del vicino ristorante, continuando per un’ottantina di metri prima di finire la propria corsa contro un terrapieno.

All’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un malore con arresto cardiaco. Sul posto, oltre ai vigili urbani, si sono precipitati i vigili del fuoco per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere e i sanitari del 118, con anche l’elicottero. Una volta arrivati nel luogo dell’incidente, gli operatori sanitari hanno effettuato il massaggio cardiaco per diversi minuti ma il medico alla fine non ha potuto far altro che dichiarare la morte dell’uomo.