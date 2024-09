Schianto nel Cesenate, muore Laura Galassi

L’auto con le ruote all’aria si vede da lontano, oltre le transenne che chiudono la strada bagnata dalla pioggia. Intorno ci sono i mezzi della polizia locale, il camion dei vigili del fuoco e, purtroppo, ancora un telo bianco. L’incidente ieri alle 11 all’altezza dell’intersezione tra le vie San Giorgio e Pozzo in corrispondenza della frazione di Bagnile, nel Cesenate. La vittima, Laura Galassi, nata Ravenna nel 1962 e residente a Montaletto, era alla guida di una Volkswagen Polo e dai primi riscontri pare stesse procedendo in direzione di San Giorgio. La donna abitava a poca distanza dal luogo in cui si è verificato l’incidente: la frazione cervese di Montaletto è confinante col territorio comunale di Cesena. Era stata un volto noto del territorio, fin da quando, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, aveva svolto le mansioni di segretaria nell’emittente cervese Radio Incontro (si era sposata con lo speaker e dj Antonio Ravegnini). L’esatta ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine. Ciò che è parso chiaro fin da subito è il fatto che in corrispondenza dell’intersezione la vettura condotta dalla vittima è entrata in contatto con una Renault Captur alla cui guida c’era un ventenne di Savignano. In seguito allo scontro, la Polo si è ribaltata, finendo sul ciglio della strada con le ruote all’aria, a fianco della Captur.

La situazione è immediatamente parsa gravissima, tanto che la chiamata dei soccorsi è stata immediata. I sanitari del 118 corsi sul posto purtroppo però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Anche il giovane conducente dell’altro veicolo è stato visitato dal personale medico: fortemente scosso per l’accaduto, dopo essersi messo a disposizione delle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente, ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per essere sottoposto ad accertamenti.