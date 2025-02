Schianto sul Dismano. Muore talento del basket. Avrebbe compiuto 20 anni domenica

Avrebbe compiuto vent’anni domenica prossima. Daniel Mazzini, giovane talento del basket, ha perso la vita ieri mattina in un terribile incidente stradale avvenuto a Borgo Faina, sulla via Dismano, all’altezza dell’incrocio con via Argine Sinistro Canale Molino. Nato a Forlì, viveva con i genitori e la sorella nella frazione di Massa Castello, vicino a San Pietro in Vincoli. È stato vittima di un impatto devastante, che ha distrutto due auto e ha lasciato sotto shock i soccorritori.

Erano circa le 8 del mattino. Daniel era alla guida della sua Fiat 600, diretto probabilmente al lavoro. Dall’altro lato, in direzione opposta, una Bmw avanzava verso Cesena. Poi, l’imprevedibile: l’impatto, per cause da accertare, si sarebbe verificato appena mezzo metro oltre la linea continua di mezzeria. Sotto al cartello che segna il limite dei 50 orari, le due auto vengono a collisione, ridotte a un groviglio di lamiere rimbalzano ai lati della strada e finiscono nei fossati, mentre sull’asfalto rimane un tappeto di vetri e rottami. I primi a sentire il boato sono i residenti della zona, che corrono fuori casa e trovano una scena da incubo. Daniel è incastrato dentro la sua Seicento, privo di sensi. La chiamata ai soccorsi da parte di altri automobilisti è immediata. Sul posto arrivano il 118 con più mezzi, i vigili del fuoco e la polizia stradale. I pompieri lavorano senza sosta per estrarlo dall’abitacolo. Quando finalmente riescono a liberarlo, viene affidato ai sanitari: la corsa disperata verso l’ospedale, però, non basta. Daniel muore durante il tragitto. Anche il conducente della Bmw, un 33enne, è in gravi condizioni anche se cosciente: i soccorritori lo stabilizzano e lo trasportano all’ospedale di Ravenna. Intanto la Procura di Ravenna ha disposto il sequestro dei due mezzi, aprendo un fascicolo per omicidio stradale.