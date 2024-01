Schianto sulla E-45. Grave un cinquantenne

E’ ricoverato in prognosi riservata il cinquantenne che ieri pomeriggio alle 16 ha perso il controllo della sua auto, una jeep Renegade, nel tratto ravennate della E45. L’uomo, che era solo in auto e procedeva in direzione Ravenna, all’altezza di Case Murate e in prossimità dello svincolo per Mirabilandia, è andato a sbattere prima contro il guardrail di destra, poi a sinistra e infine ha capottato diverse volte. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 con il personale medico che, viste le brutte condizioni del cinquatenne, non lo ha portato al pronto soccorso di Ravenna, ma a quello dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato giudicato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul posto per effettuare i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, è intervenuta la Polstrada di Bagno di Romagna. E con gli agenti anche i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Il traffico che, naturalmente, ha subito dei rallentamenti, non è però stato bloccato in quanto è stata chiusa la corsia di marcia normale, mentre è rimasta aperta quella di sorpasso. Alle 18 il traffico è ripreso normalmente su ambedue le corsie.

Intanto è prevista per questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto del 36enne rumeno che, uscito sabato notte di strada con l’auto, sulla San Vitale a Godo, era inizialmente fuggito a piedi dal luogo dello schianto, lasciando nella vettura la fidanzata ferita e un amico morto.