Schianto sulla Romea. Muore davanti alla moglie

Si chiamava Roberto Fiorucci, aveva 67 anni e aveva lavorato in una concessionaria d’auto. Da Città di Castello, in provincia di Perugia, era venuto in moto assieme alla moglie e a un gruppo di amici fino a Ravenna. Una gita fuori porta culminata nella tarda mattinata di giovedì scorso, festa del primo maggio, con un incidente stradale che lo ha ucciso sul colpo. La moglie è stata portata al ’Bufalini’ di Cesena: la sua prognosi è riservata. Anche le altre due persone coinvolte nell’incidente - un motociclista 19enne dell’entroterra ravennate e l’autista di un furgone - sono state portate in ospedale: tutte e due a Ravenna, nel primo caso per ferite non gravi e nell’altro per un comprensibile stato di choc.

L’incidente si è verificato verso le 11 sulla Romea non distante dalla rampa che porta verso le Bassette. In quel punto le due moto, entrambe di grossa cilindrata, procedevano in direzione Venezia mentre il furgone avanzava verso Ravenna. In particolare la coppia doveva raggiungere a Comacchio una comitiva di motociclisti del gruppo ’Non agitati’. All’improvviso, per cause in via di accertamento da parte della polizia Stradale ravennate, la Bmw con i due coniugi in sella è finita contro il furgone: uno scontro frontale che non ha lasciato scampo al 67enne. Tra le ipotesi al vaglio, un urto della moto del 19enne contro quella del defunto durante un tentativo di sorpasso o comunque di affiancamento forse culminato in un impatto destabilizzante contro una delle valigette laterali della Bmw.

La salma del 67enne è stata poi portata all’obitorio di Ravenna e, nel breve, messa a disposizione dei familiari per il funerale. I mezzi coinvolti nello schianto, non sono stati sottoposti a sequestro. Quel tratto di Romea, è rimasto chiuso al traffico mentre la polizia locale si occupava di canalizzare la viabilità congestionata.

Il pm di turno Francesco Coco ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni stradali in attesa dei risultati delle analisi tossicologiche che, di prassi, vengono eseguite in caso di incidenti gravi.

Appassionato di moto e motori, Fiorucci, ora in pensione, era molto conosciuto nel Perugino tanto che già subito dopo la sua morte, la notizia si era diffusa con tanti messaggi di cordoglio.

