Schianto sulla Romea. Tir travolge cinque auto dopo il salto di corsia. Morti marito e moglie

Erano partiti da Contarina, frazione di Porto Viro, nella provincia di Rovigo. Rino Vendemiati, 70 anni, e sua moglie Marina Siviero, 65, viaggiavano a bordo della loro Audi Q3 lungo la statale Romea, in direzione di Ravenna. Di certo, non potevano immaginare che quel viaggio sarebbe stato l’ultimo. All’altezza del chilometro 16, tra la rotonda di Casal Borsetti e il ponte di Bellocchio, un autoarticolato condotto da un camionista ucraino di 32 anni, che viaggiava in direzione di Venezia, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, travolgendo cinque veicoli e provocando una tragedia irreparabile.

Il primo mezzo colpito, un furgone Ford, ha subito l’impatto più violento dopo l’invasione: il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto in condizioni critiche, intubato e trasportato in elicottero con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Nonostante la gravità delle ferite, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. I veicoli successivi — un’Audi A3, una Lancia Y e una Dacia — sono riusciti a evitare l’impatto frontale deviando fuori strada, riportando feriti di media o bassa gravità. Ma il quinto veicolo, proprio l’Audi Q3 di Rino e Marina, è stato centrato in pieno dal camion. Per la coppia non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo, uno accanto all’altra, così come avevano sempre vissuto. Sul posto sono accorsi i soccorsi del 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, i vigili del fuoco di Ravenna e Comacchio e la polizia locale di Ravenna, incaricata dei rilievi. I primi soccorritori sono stati calati col verricello dall’elicottero, a causa delle lunghe code che subito si sono formate.

Il conducente del camion è attualmente indagato per omicidio stradale. La sua posizione è al vaglio: la Polizia locale sta conducendo accertamenti sullo stato psicofisico dell’uomo, sui tempi di guida e di riposo mediante l’analisi del cronotachigrafo, nonché sui suoi documenti. Il camionista, nato in Ucraina, risulta cittadino rumeno con patente conseguita in Ucraina e successivamente convertita in Italia. Al momento, non sarebbero emerse irregolarità. Le ipotesi al vaglio degli investigatori restano quelle di un malore o di una distrazione. L’impatto ha reso necessario chiudere completamente la statale Romea, dal chilometro 13 al 21. Rino Vendemiati e Marina Siviero erano una coppia molto conosciuta, uniti nella vita e anche nella passione per il ballo latino. Rino era un noto dj che partecipava a diverse serate, in tutto il Veneto e non solo, in diversi locali. In paese Vendemiati è ricordato anche per la sua attività in ambito sportivo, infatti, è stato allenatore del settore giovanili del Gsr Taglio di Donada. Dopo diversi anni aveva deciso di dedicarsi a tempo pieno al ballo e fare il dj, in passato anche un lavoro come falegname.

Lorenzo Priviato