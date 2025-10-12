Schianto sull’Adriatica, muoiono tre persone

Dolore e incredulità. Sono i sentimenti che accomunano i tanti che conoscevano il 19enne Yassine El Maarofi e il 27enne Omar Hammouch, deceduti ieri mattina poco dopo le 7 in uno schianto frontale tra due auto avvenuto lungo la statale 16 Adriatica all’altezza della frazione Ferrarese di Monestirolo. A bordo dell’auto sui cui viaggiavano, una Ford Fiesta, c’erano altri due giovani di origini marocchine che hanno riportato gravi ferite, ma che non sono in pericolo di vita. Il terribile incidente è costato la vita anche a Eleonora Verri, 41enne, residente nella stessa Monestirolo, che si stava recando al lavoro. Nessuno di loro avrebbe dovuto essere lì: la 41enne per la prima volta lavorava di sabato, il suo turno sarebbe iniziato alle 8.30 nell’azienda agricola che si occupa di foraggi in cui era impiegata, ma aveva deciso di partire di casa in anticipo. I ragazzi invece erano stati a una festa e si erano attardati per un contrattempo. Sulla Ford Fiesta c’erano altri due 22enni marocchini che hanno riportato ferite gravi, ma che non sono in pericolo di vita. La ragazza era partita di buon’ora e stava procedendo in direzione di Ferrara, mentre i quattro ragazzi procedevano verso Ravenna. Forse una banale distrazione e l’invasione per un attimo della carreggiata hanno causato lo schianto. E in un secondo si sono spezzate tre vite.

Yassine El Maarofi e Omar Hammouch erano entrambi di nazionalità marocchina, il primo era nato in Italia da genitori stranieri e risiedeva ad Alfonsine in corso Garibaldi, nella cosiddetta parte ‘vecchia’ del paese. Il secondo, invece, abitava a Fusignano. Fin dalla tarda mattinata, quando la notizia ha purtroppo trovato conferma, l’abitazione in cui Yassine El Maarofi risiedeva con i genitori, entrambi dipendenti di un’azienda bagnacavallese, e con due sorelle e un fratello tutti e tre più giovani, è stata mèta di un andirivieni di amici, parenti e semplici conoscenti che si sono stretti intorno ai famigliari del giovane. "Potrebbe sembrare – dice un conoscente – la classica frase di circostanza che si spende in occasione di simili eventi, ma posso assicurare che Yassine era davvero una persona benvoluta, cordiale, sempre pronta a farsi in quattro e ben integrata sul territorio. La notizia della sua scomparsa è piombata come un fulmine a ciel sereno, lasciandomi attonito. Non riesco, come tantissimi altri miei concittadini, ancora a capacitarmi dell’accaduto". "Posso solo immaginare il dolore della famiglia – dice un’altra conoscente –. Quando muore una persona cara è sempre un grande dolore, ma la perdita di un figlio, peraltro in un modo così tragico, è a dir poco terribile".

