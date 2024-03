Schianto tra auto a Villa Prati, due ragazze al ‘Bufalini’

È di tre feriti, un ragazzo e due ragazze (trasportate all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena), il bilancio di un incidente che ha visto coinvolte due auto, verificatosi ieri mattina all’alba lungo via Canale Sinistra Inferiore nei pressi della frazione bagnacavallese di Villa Prati. Erano circa le 6.45 e la zona era avvolta dalla nebbia, quando un giovane di 26 anni stava percorrendo al volante di una Renault Kadjar la via con direzione Bagnacavallo-Alfonsine. Poco dopo l’abitato di Villa Prati, per cause al vaglio dei carabinieri di Lugo, ha perso il controllo della vettura, sbandando e girandosi di circa 180 gradi. Alle sue spalle proveniva una Peugeot 208, con a bordo una 26enne (e al cui fianco sedeva una 21enne), che non è riuscita a evitare l’impatto con la Renault, colpendola e girandosi anch’essa verso la direzione di marcia opposta. L’allarme è stato pressoché immediato.

Sul posto sono intervenute a sirene spiegate tre ambulanze oltre a due automediche, a una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e ai carabinieri per i rilievi e di legge e per la viabilità. Dopo aver ricevuto le prime cure sulle ambulanze, le due giovani (entrambe coscienti) state trasportate al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, mentre il ragazzo è stato trasportato al ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione delle due auto, un tratto di via Sinistra Canale Inferiore è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Lu.Sca.