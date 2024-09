Schianto tra camion e furgone. Grave al Bufalini un ragazzo

La statale 309 dir, ieri pomeriggio, è stata teatro di un grave incidente stradale. Un furgone e un camion si sono scontrati frontalmente a metà strada tra i Tre Ponti e via Canalazzo. I primi accertamenti della polizia locale indicano che il conducente del furgone ha invaso la corsia del camion, che viaggiava in direzione di Venezia. L’impatto è stato particolarmente violento e il giovane alla guida del furgone, sebbene cosciente, ha riportato gravi lesioni alle gambe ed è stato trasportato all’ospedale di Cesena. L’autista del camion, che ha dichiarato di aver visto il furgone invadere la sua corsia, è risultato negativo agli accertamenti alcolemici. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale, Anas e Autostrade per gestire il traffico.