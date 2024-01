Schianto, ubriaco alla guida. Abbandona l’amico morto e la fidanzata ferita. Arrestato dopo la fuga

Si era messo al volante con un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite di legge. Nell’incidente in cui è rimasto coinvolto, dopo aver perso il controllo della propria auto facendo tutto da solo, la compagna 31enne che si trovava accanto a lui è rimasta ferita, mentre è deceduto l’amico che viaggiava sul sedile posteriore, Danilo Filomeno, 58 anni, nato a Ravenna e residente a San Pancrazio. L’uomo al volante li ha abbandonati, dandosi alla fuga, ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, che l’hanno arrestato e ora si trova in carcere.

Iulian Andronic Bogdan, 36enne cittadino rumeno residente a Filetto, risponde di omicidio stradale, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, e fuga da incidente con deceduto. La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato, a Godo di Russi, all’intersezione tra via San Vitale e via Sentierone. La Toyota Yaris condotta dal 36enne procedeva sulla San Vitale in direzione di Ravenna. Per cause in fase di accertamento – ma è probabile che la vettura procedesse a velocità sostenuta – ha ignorato la rotonda, tirando dritto, col mezzo che si poi imbarcato, volando giù da una scarpata erbosa, abbattendo una siepe e terminando la sua folle corsa ribaltata su un fianco nel giardino prospiciente al bar ’Il ristoro della piadina’, a quell’ora chiuso. A seguito della carambola, il passeggero sarebbe morto sul colpo. Nel frattempo una coppia che, a bordo della propria automobile, aveva assistito all’incidente, aveva dato l’allarme e sul posto poco dopo sono intervenuti i soccorsi del 118, con due ambulanze e auto medica, insieme ai vigili del fuoco che hanno iniziato a estrarre gli occupanti dall’abitacolo. Il primo ad essere stato tratto in salvo, praticamente illeso, è stato proprio l’uomo che era al volante il quale, dopo un breve attimo di smarrimento, si è allontanato a piedi. È stato invece constatato il decesso dell’amico che viaggiava con lui, mentre la donna – nata a Faenza e residente a Riolo Terme – è stata trasportata al Bufalini di Cesena con un codice di media gravità ed è stata già dimessa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Mezzano e Sant’Alberto che, unitamente ai vigili del fuoco, hanno avviato le ricerche della terza persona indicata inizialmente dai testimoni e descritta dal personale del 118. Circa un’ora dopo, il presunto responsabile del sinistro è stato rintracciato, non distante, e arrestato. Sul posto sono stati richiamati gli autisti del 118 e la coppia che per prima aveva dato l’allarme, per il riconoscimento. A detta dei testimoni, il 36enne rumeno avrebbe da subito assunto un atteggiamento arrogante e non collaborativo nei confronti delle forze dell’ordine, rispondendo a domande come “dove è nato?“ con frasi del tipo “dove vuole che sia nato, a casa mia...“. A seguito degli accertamenti alcolemici, lo stesso è stato trovato con un tasso di alcol nel sangue proibito, prossimo a 2 g/l.

Tutelato dall’avvocato Giovanni Baracca, ieri intorno alle 13 di ieri, completati gli accertamenti, l’arrestato è stato trasferito in carcere dove attende l’udienza di convalida. L’auto risulta intestata a un cittadino albanese ed è stata posta sotto sequestro. La salma è stato invece portata all’obitorio di Ravenna, dove il Pm Monica Gargiulo ha disposto un’ispezione cadaverica. Danilo Filomeno, separato, una figlia circa maggiorenne, abitava a San Pancrazio in via Fratelli Garavini, zona di case nuove. Commozione e incredulità al Life Coffee bar, che l’uomo frequentava quasi ogni venerdì. Gli amici lo ricordano impegnato nel suo lavoro di idraulico, per una ditta con la quale era spesso all’estero, ed era proprio tornato da pochi giorni dalla Francia.

Lorenzo Priviato